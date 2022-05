Coppa Italia, Vieri: “Grande Inter, Perisic top e Barella sta da Dio. Lautaro…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Christian Vieri ha parlato così della finale di Coppa Italia

"Coppa Italia? Grande Inter, una bella Inter che gioca bene e che gioca a calcio. Sono divertenti da vedere. Subito in vantaggio, poi non è andata a cercare il 2-0 e la Juve ha segnato due gol. Poi l'Inter ha messo la sesta e ha macinato fino alla fine e ha meritato. La Juve a me non piace, non gioca. Dybala e Vlahovic da soli nel primo tempo, troppe palle sporche e non l'hanno mai presa. Perisic è in forma strepitosa, Barella sta da Dio, forse è il miglior Lautaro di sempre, a livello di gioco e di gol. L'Inter sembra tanto più forte della Juve perché gioca meglio, la Juve deve giocare meglio, non può giocare così. Non va bene per il club che è".