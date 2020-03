In questa fase, è assolutamente indispensabile rispettare le regole imposte dal governo. Solo così riusciremo a vincere questa dura battaglia contro il coronavirus. Christian Vieri rappresenta un ottimo esempio per tutti gli italiani. L’ex attaccante dell’Inter, infatti, in questi giorni è a casa con la famiglia, ed esce solo in caso di necessità. Come per fare la spesa. Sempre, però, munito di mascherina e guanti. E’ stato lo stesso Bobo a documentarlo su Instagram:

(Fonte: Profilo Instagram Vieri)