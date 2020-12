Via al nuovo corso per allenatori: da Vieri e Del Piero, ecco l’elenco completo

I campioni del mondo del 2006, Daniele De Rossi e Alessandro Del Piero. L’ex attaccante azzurro Christian Vieri, Giampaolo Pazzini e David Pizarro. Tutti insieme nell’aula virtuale per seguire le lezioni della Scuola Allenatori e per iniziare il loro cammino di formazione per diventare tecnici.

Questa mattina è stato inaugurato il nuovo corso per allenatori con una classe ricca di allievi illustri e nomi noti del calcio italiano.

Le prime ore di corso in questo 2020 si terranno in modalità streaming e poi le lezioni riprenderanno a inizio 2021.

Questo l’elenco completo dei gli allievi ammessi a seguire le lezioni: Ignazio Abate, Federico Balzaretti, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Marcelo Otero, Giampaolo Pazzini, David Pizarro, Stefano Torrisi e Christian Vieri.

(ANSA)