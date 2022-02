Vieri: “Derby? Grandissima Inter nel primo tempo, non so perché poi ha voluto gestire”

L'ex attaccante di Inter e Milan Bobo Vieri ha parlato del derby di sabato sera che ha visto la vittoria dei rossoneri

"Primo tempo grandissima Inter, fine primo tempo dico che non c'è partita. Poteva fare 2-3 gol si vedeva che era molto più forte. Perfetto. Nel secondo tempo strana, volevano gestire la partita, la palla girava meno veloce. Il Milan è entrato in campo. cazzuto, con più voglia. Hanno fatto due gol un po' così, un po' fortunosi. Giroud non aveva toccato palla. Non mi aspettavo questa gestione del risultato. Due partite completamente diverse. Bravo il Milan a non mollare.