Vieri: “Dybala all’Inter? Solo se resta Lautaro. Lukaku? Il calcio è un lavoro”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Bobo Vieri , ex calciatore dell'Inter, ha parlato così del mercato nerazzurro e non solo.

«Sì, ma solo se il suo arrivo non vuol dire rinunciare a Martinez. Altrimenti io terrei Lautaro che, nonostante la partenza di Lukaku, è reduce dalla miglior stagione della sua carriera, con 25 reti totali. Martinez mi sembra una garanzia: è giovane, da tanti anni all'Inter e io non ci rinuncerei se non per un'imposizione economica».