Vieri: “L’Inter poteva fare 8 gol all’Empoli. San Siro una bolgia, devastante”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Christian Vieri ha parlato così di Inter-Empoli, esaltando la prestazione dei nerazzurri

"L'Empoli gioca bene e si è salvata da tempo. Dal vivo è divertente vedere l'Empoli, con l'Inter non c'è partita perché son più forti ma l'Empoli gioca proprio bene, senza paura. L'Inter, se non fosse stata concentrata, non avrebbe mai recuperato. Bene, bene, bene l'Inter. Poteva fare 7 o 8 gol, l'Empoli non si sarebbe salvato se non avesse giocato e non giocasse così. C'era una bolgia a San Siro, sul 2-0 si percepiva il nervosismo. San Siro pieno è devastante. Dopo il 2-1, poi gli altri gol sono arrivati. L'Inter ha dominato e meritato, una bella partita e divertente".