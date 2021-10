Vieri e l’esame di allenatore: “Ne esco molto arricchito. La Bobo Tv? Da gennaio…”

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex giocatore racconta gli esami finali del corso per allenatori Uefa B/A

Intervistato dal Corriere della Sera , Bobo Vieri racconta gli esami finali del corso per allenatori Uefa B/A che si sono svolti giovedì al Centro tecnico di Coverciano. "Siamo arrivati preparatissimi, abbiamo fatto fruttare tutte quelle ore in aula. Anche nove in una stessa giornata: sembrava di essere tornati a scuola", racconta l'ex nerazzurro.

"Niente tesina, prima abbiamo risposto alle domande di teoria, poi siamo andati sul campo per la pratica, e qui dobbiamo dire grazie ai ragazzi dell’Under 18 della Fiorentina che si sono prestati dalle 14.30 alle 18.30. Io ho lavorato sul 6 contro 6 a campo ridotto: due tocchi, movimenti ed esercitazioni tattiche. No, non c’è mai stato un momento critico. Questo è un mestiere che ho fatto per 30 anni. L’esame, va detto, è la tappa più semplice se hai lavorato bene durante il corso".