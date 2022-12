Vieri: “Ecco cos’ha fatto ieri il figlio di Milito. Zamorano mi ha detto che Adani…”

"Ieri ho visto delle cose pazzesche. Tutti gli ex giocatori a esultare in tribuna. Il figlio di Milito ha cantato per 90 minuti. Non è stato in piedi, ma ha cantato tutto il tempo. Sono dei tifosi incredibili, amano l’Argentina. È una famiglia gigantesca. Ho visto i nostri ex compagni impazzire, come Zanetti, Crespo, Cambiasso. Zamorano mi ha detto che il più seguito in Sudamerica eri tu, Lele (riferito ad Adani, ndr)", ha detto.