Vieri: “Contro la Cremonese un’Inter non bella: molto lenta, sembrava…”

"L'Inter ha 4 attaccanti forti, se devi far riposare Lautaro, giocano Dzeko o Correa. Con la Cremonese non hanno fatto una bella partita, non è stata una bella Inter. Molto lenta. Era come se non fossero mai in partita, sembrava una partita durata 9 ore, tanti errori tecnici. L'Inter deve aumentare il ritmo, devono andare veloci, è una super squadra ma deve andare più veloce. Hanno vinto senza problemi ma non è stata una bella partita".