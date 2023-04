Vieri: “10 ko in 28 gare. L’Inter non può perdere tutti questi punti, è inaccettabile”

Christian Vieri, nel corso della puntata odierna della Bobo TV, ha parlato della crisi di risultati dell'Inter: "L'Inter, a livello di risultati, non sta facendo bene, ma se tu vai a vedere è ai quarti di finale di Champions e in semifinale di Coppa Italia. Ha perso 10 partite in campionato alla ventottesima, ne mancano ancora 10. Sabato non ha giocato bene, sono lenti, ma hanno avuto occasioni, potevano fare gol. C'è qualcosa che non va, c'è tanta confusione, troppi errori. E nonostante tutto potevano vincere la partita. Possono prendere gol in qualsiasi momento.