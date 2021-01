Vieri: “Con la Juve Inter migliore da quando c’è Conte: è stata perfetta. Deve sempre…”

Intervenuto in diretta sul suo canale Twitch “Bobo TV”, Christian Vieri, ex centravanti nerazzurro, ha incensato così l’Inter dopo l’ottima vittoria di domenica contro la Juventus: “Ho visto l’Inter più bella da quando c’è Conte, perfetta: aggressivi, forti, veloci, non hanno sbagliato niente e potevano fare 4-5 gol. Hanno giocato bene, la palla era tesa: hanno fatto una grande partita e hanno fatto giocare male gli altri. Ho visto la miglior partita dell’Inter con Conte, una grande Inter. L’Inter deve entrare sempre così, è la mentalità giusta”.