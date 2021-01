Vieri: “Inter-Juve, tre punti e basta: non è decisiva. Lotteranno fino a fine stagione”

All’evento per la presentazione del nuovo album delle Figurine Panini Christian Vieri, ha parlato di Juventus-Inter. «Sono tre punti importanti e basta. Se una perde non è fuori dalla corsa scudetto. Lotteranno fino alla fine perché è un campionato bello. Ci sono tante squadre che stanno andando molto bene e hanno l’ambizione di vincere lo scudetto. Tutte vogliono battere la Juve che ha vinto per nove anni lo scudetto e la Juve vuole vincere il decimo. Tutte le squadre si sono rafforzate quest’anno. Sono arrivati grandi giocatori. E sarà una partita bella. Io e Lukaku siamo abbastanza simili. Grossi di stazza, mancini entrambi. Quindi se devo scegliere uno scelgo lui. Il Milan è lì, sta facendo un grande campionato. Ora dovrebbe rientrare anche il capo che darà una grande carica a tutto l’ambiente ai giocatori. Pure il Milan lotterà fino in fondo».

(Fonte: ansa)