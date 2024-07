Christian Vieri ha parlato dell'eliminazione dell'Italia agli ottavi dell'Europeo contro la Svizzera. «La colpa è di tutti, così non do fastidio a nessuno. Non mi piace dare colpa ai singoli, ma la squadra è un gruppo e tutti non hanno fatto bene. Mi aspettavo di più, come tutti, ma non abbiamo fatto un buon torneo, bisogna dirlo e non c'è niente di male. Dobbiamo fare molto meglio. Siamo l'Italia e nelle competizioni si va per vincerle. Siamo un Paese malato di calcio, abbiamo vinto 4 Mondiali. Bisogna sempre cercare di vincere. Normale che l'allenatore si prenda le colpe più degli altri, è anche il suo mestiere. Dobbiamo migliorare, quello sicuramente. Sapranno loro cosa fare, ma dobbiamo migliorare sicuramente», ha detto.