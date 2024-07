Marotta: “Marcos Alonso e Gudmundsson per il momento li escludo. Felici di Lautaro”

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai colleghi presenti all'evento della presentazione dei calendari. Ecco le dichiarazioni sul mercato nerazzurro e non soltanto: ”Innanzitutto siamo campioni in carica, siamo l'Inter, quando partecipiamo a una competizione dobbiamo ottenere sempre il massimo, forti della nostra storia e del palmares. Non dimentichiamoci il campionato del Mondo per Club, lo faremo con grande spirito di arrivare in alto”.