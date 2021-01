Bobo Vieri ha parlato anche del suo passato all’Inter nell’intervista concessa al Corriere della Sera. In particolare, l’ex attaccante ha ricordato i problemi che ci furono tra Cuper e Ronaldo il Fenomeno: «Erano cose loro, personali, non era giusto che mi mettessi in mezzo. Ronie è un fratello e la sua partenza mi ammazzò, però Hector è a sua volta un tecnico bravissimo: con lui sfiorammo scudetto e Champions, non fummo certo fortunati».