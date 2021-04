Vieri: “Inter grande squadra, non ha problemi. Rosa Juve ancora la più forte”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Bobo Vieri ha detto la sua sull'Inter dopo il pareggio contro lo Spezia

"L'Inter resta una grande squadra, solida e non ha problemi. Non mi aspettavo il pareggio con lo Spezia"

"La novità Superlega è stata fortissima, Perez però ha detto che ci sono dentro tutti e i contratti son firmati. Non sappiamo quello che c'è realmente, vogliono che nessun altro possa prendere i loro soldi, come fa l'UEFA".

"La rosa della Juventus è la migliore in Italia, è normale che dopo 9 anni pareggiare e perdere delle partite che anni fa non faceva. Ha fatto anche troppo vincendo 9 anni di fila, non si finisce mai proprio. Prima o poi l'avrebbe perso, che fai? 20 anni senza lo scudetto? Altre squadre hanno più fame e voglia e si sono attrezzate nonostante la rosa sia la più forte. Bisogna migliorarla ma non bisogna ammazzarla, ha fatto Coppe Italia, Supercoppe, il ciclo è durato anche troppo".