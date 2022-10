Vieri: “Miglior Inter della stagione contro la Roma? Tutto l’anno che gioca male”

Christian Vieri, nel consueto appuntamento su Twitch con la "Bobo TV", ha parlato della sconfitta dell'Inter contro la Roma: "Inzaghi dice che ha visto la miglior Inter della stagione? Per me no. È tutto l'anno che vediamo l'Inter lenta, che fa troppi errori. Sta giocando male, ma non da ora: da inizio anno. Sono in difficoltà, c'è poco da fare. Secondo me fisicamente fa fatica, vanno sempre allo stesso ritmo, dall'inizio alla fine. Contro la Roma ha fatto una brutta partita, per me poteva finire 1-1, ma l'Inter è tutto l'anno che gioca male. Mai una volta che ci siano 20 minuti, mezz'ora in cui vanno forte, sempre allo stesso passo, fanno fatica anche a uscire da dietro, tanti errori. Penso sempre una cosa: se non stai bene fisicamente fai fatica a fare tutto, a fare uno stop, a fare un passaggio, arrivi sempre secondo sulla palla. L'Inter in questi 2-3 anni ha anche giocato un gran calcio, per me è la squadra più forte del campionato. Puoi mettere chi vuoi, ma non c'è mai un cambio di passo. Non l'ho vista bene. Non meritava di perdere, il pareggio ci stava, ma anche così sarebbe stato troppo poco. Sono curioso di vedere come giocherà domani, ma li vedo in difficoltà".