Vieri: “Inter, vittoria incredibile. Inzaghi? Deve cambiare di più, ha i giocatori”

Intervenuto durante la Bobo TV, Christian Vieri, ex calciatore, ha parlato così di quanto accaduto in Juventus-Inter di ieri sera: "La Juve ha dominato tutta la partita, l'Inter non ha fatto niente: è stata la miglior partita della Juve di quest'anno. Juve-Inter è sempre dura. I bianconeri potevano far gol, l'Inter mai: ho visto la Juve che ha dominato tutta la partita. L'Inter ha qualche problema, tanti giocatori non stanno bene: è una vittoria incredibile. Io non avrei dato i due rigori di andata e ritorno.