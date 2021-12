Vieri: “Lautaro giocatore della Madonna. Invece in Italia rompono il c… se…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Christian Vieri ha parlato così del trattamento riservato a Lautaro

"In Italia rompono il cazzo se Lautaro non segna per due partite, ma è un giocatore della madonna. Ci vuole tempo e calma, ho giocato all'estero e all'estero c'è pazienza. Lì ti fanno crescere con calma, fossi in Vlahovic andrei all'estero. Kluivert in Italia dicevano dovesse smettere, poi ha giocato anche al Barcellona. Ci vuole tempo".