Vieri sul Milan: “Perché Mandzukic? Il futuro è Leao. Dopo il derby d’andata dissi a Maldini…”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Bobo Vieri ha parlato così del KO del Milan e in particolar modo su Leao

"Manduzkic? Il centravanti se non c'è Ibra è Leao, è lui il futuro. Il centravanti deve essere Leao, con tutto il rispetto per Mandzukic che puoi metterlo a 20' dalla fine, fa giocare bene gli altri ma il centravanti deve essere Leao, a me piace come giocatore. Ai 20enni devi star dietro, devi rompere i cogl.... Leao ha fatto anche una partita della Madonna contro l'Inter all'andata, avevo detto a Maldini dopo la partita: 'Questo è forte, tra due anni può diventare uno dei più forte'. Leao però si deve dar da fare, deve correre e non restare là fermo assieme a Ibra. Tutti corrono 11km, lui deve correrne 12 o 13. Amico mio, devi bruciare la fascia".