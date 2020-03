“Zhang è stato chiarissimo. La Lega deve essere più forte, se dici una data poi non devi cambiarla perché non sei credibile e ognuno dice la sua per la sua squadra”.

Intervenuto a Tiki Taka, Bobo Vieri ha commentato così la posizione della Lega Serie A che ha optato, sabato mattina, per il rinvio di Juve-Inter, fissata per domenica sera.