Parte il “Casa Vieri Show”: obiettivo raccogliere 100.000 euro contro il coronavirus

Anche Christian Vieri si attiva in favore della lotta contro il coronavirus. Come riportato da Sport Mediaset, infatti, l’ex attaccante dell’Inter ha organizzato per venerdì alle 17 un call to action chiamato ‘Casa Vieri Show‘, nell’ambito dell’iniziativa #iorestoacasalikeabomber, in onda sul proprio canale Instagram. Tutti i fan di Bobo sono chiamati a intervenire in diretta. Anche perché, per ogni accesso Gillette Italia donerà un euro alla Protezione Civile per l’acquisto di apparecchiature necessarie per combattere il Coronavirus in tutto il Paese. L’obiettivo è raccogliere 100.000 euro.

Durante lo show interverranno non solo la moglie dell’ex attaccante, Costanza Caracciolo, ma anche alcuni dei più cari amici di Bobo, come il comico Andrea Pucci. Ma sono previsti gli interventi anche di tante personalità del mondo del calcio e dello spettacolo. Non c’è che dire: un’iniziativa da vero bomber.

(Fonte: sportmediaset.mediaset.it)