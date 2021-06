Vieri: “Italia grande gruppo, gioca chi merita. Allenatore fondamentale, io con Lippi…”

Durante la Bobo Tv, l'ex attaccante dell'Inter Vieri ha parlato del grande lavoro del tecnico Mancini con la Nazionale

"Italia gruppo, il Mancio non guarda dove giochi e quanti anni hai. Gioca chi merita, lo ha fatto fin dall'inizio. Lippi fondamentale per me alla Juve, ci ho litigato una volta, ma ho sempre giocato titolare alle Juve a 23 anni. Gli allenatori sono importanti".