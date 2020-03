Vieri, foto nostalgiche di Francia ’98. Ventola lo esalta a suo modo: “Segnavi pure se…”

Nel Mondiale di Francia del 1998, l’Italia e il mondo videro una delle migliori versioni mai viste di Christian Vieri, vero trascinatore della Nazionale di Cesare Maldini che si arrese ai padroni di casa solo ai rigori nei quarti di finale. Preso da un momento nostalgico, l’ex attaccante dell’Inter ha condiviso alcune foto su Instagram di quella competizione. E, come di consueto, non sono mancati i commenti scherzosi del suo grande amico, Nicola Ventola. Che, sotto la foto in cui Moriero ‘lustra’ gli scarpini a Bobo, ha scritto in maniera molto ‘rustica’: “In quel Mondiale lì del ’98 basta che scoreggiavi facevi goal“.

