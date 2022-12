Vieri: “Ieri la partita più emozionante della storia dei Mondiali. Allo stadio tutti…”

In collegamento alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Christian Vieri ha parlato così della finale dei Mondiali in Qatar di ieri

“Allo stadio è stato tutto da pelle d’oca. Un 3-3 in finale ai Mondiali, con 2 gol Messi e 3 Mbappé, tutti sono andati fuori di testa, spettacolare. Una finale così emozionante non si è mai vista. La partita più emozionante della storia dei Mondiali. Una serata spettacolare per il calcio, se ne parlava anche tra ex calciatori a fine partita, dicevano tutti così”, le parole dell’ex attaccante.