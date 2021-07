Vieri: “Ha ragione Mourinho, dove sono i giocatori di esperienza sui rigori?”

L'ex centravanti dell'Inter ha parlato durante la Bobo Tv della scelta di Southgate di far calciare ai giovani i rigori

"Ha detto bene Mourinho, dove sono quelli di esperienza. Lo devono tirare. Quando hai giocatori come Verratti e Jorginho non la perdi mai la palla, ti danno equilibrio. Questi giocano, anche Bonucci. Dalla difesa abbiamo giocato bene, poi loro due sono professori non sbagliano mai".