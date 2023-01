Vieri: “Tutto il mondo vede il Napoli e ne parla, dominio totale. Juve non è morta”

“Non c’è stata partita. Il Napoli è di un’altra categoria, dall’inizio alla fine ha dominato, il Napoli gioca a calcio. Tutto il mondo vede e parla del Napoli. Ha perso con l’Inter, poi si è rimesso in moto e ha fatto la gara perfetta con la Juve, che non è mai entrata in partita. Non mi aspettavo un 5-1. La Juve è viva rispetto a due mesi fa, ora può farti gol con Chiesa, Di Maria, Milik. Non giocano un bel calcio, ma la squadra è forte. La Juve non è morta”, le sue parole.