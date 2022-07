Vieri: “Pinamonti può essere la rivelazione della A. Se Scamacca non fa 20 gol…”

Ci dice chi sarà l’attaccante rivelazione del campionato? A La Gazzetta dello Sport, Bobo Vieri ha risposto così alla domanda verso l’inizio della prossima Serie A: «Potrebbe essere Pinamonti, ma sospendo il giudizio: deve giocare tanto e se all’Atalanta resta Zapata non sarà facile, a meno che Gasp non li faccia giocare insieme. L’anno scorso avevo detto Abraham e di gol ne ha fatti tanti, oggi dico che mi aspetto una ventina di gol da Scamacca. Non so in che squadra potrà segnarli perché non faccio le magie come Harry Potter, ma se non va in doppia cifra con il due davanti stavolta, deve farsi delle domande: è ora che li faccia».