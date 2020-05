Durante una chiacchierata su Instagram con Antonio Cassano, Christian Vieri ha detto la sua sulla possibile ripresa del campionato di Serie A: “La prima cosa è la salute. Poi, però, devono vedere come fare per riprendere. Ci sono un sacco di soldi in ballo. Si parla di metà giugno per la ripresa, con la Champions League ad agosto. È difficile, ma secondo me devono provare e vedere un attimo“.