Vieri: “Scudetto? Meritano sia Milan che Inter. Inzaghi giovane ma bravo. E con Cuper…”

Intervistato da DAZN, Bobo Vieri ha parlato così della corsa scudetto che vede Inter e Milan in corsa

"Secondo me può battere chiunque, in Italia, non ha nessun problema con nessuno. Se il Milan vince domenica fa un grande passo in avanti. La grande delusione è la Juventus, non può arrivare quarta con la squadra che ha. Deve sempre lottare per lo scudetto, a gennaio prendi anche Vlahovic. Napoli? Pressione enorme, quando sei un po' obbligato a vincere è diverso. Quando devi vincere per forza, cambia tutto. A metà anno ero convinto che avrebbe lottato per lo scudetto fino all'ultimo, il calcio è questo".