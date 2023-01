Vieri: “Fossi stato in Skriniar, avrei incontrato l’Inter quest’estate e…”

"L'Inter non può perdere giocatore del genere a 0. Io avrei incontrato l'Inter l'estate scorsa e sarei andato via per 50-60 mln. Non sarei arrivato in scadenza. L'Inter non si può permettere di perderlo a zero, l'Inter ha bisogno di prendere 50-60 mln per fare mercato e prendere un altro difensore giovane: è un ragionamento semplice. Non si deve arrivare all'ultimo anno, altrimenti impazzisci e ogni settimana si parla di questa trattativa. Io alla società dicevo: sì rimango, no non rimango. Non mi vuoi vendere? Non mi presento agli allenamenti"