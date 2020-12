Vignato: “Felice per il gol a San Siro, me lo porterò per sempre. Il 3-1 ci ha spezzato le gambe”

Emanuel Vignato, attaccante del Bologna e autore del gol del temporaneo 2-1 sull’Inter, ha parlato così a DAZN: “Sono felice per il gol, me lo porterò per sempre perché fatto a San Siro. Non è andata bene per il risultato, siamo stati bravi a riaprirla ma poi il 3-1 ci ha spezzato le gambe. Il modulo? Era la prima partita, non l’avevamo mai provato: potevamo fare meglio quando attaccava l’Inter, eravamo troppo bassi. Questa era il nostro problema oggi. La talpa? Il mister ci carica in settimana e ci prepara benissimo, non mi aspettavo questo discorso”.