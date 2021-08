UFFICIALE, Vignato è un nuovo giocatore del Monza: il comunicato

Il baby trequartista classe 2004, svincolato dopo il fallimento del Chievo Verona, ha scelto il club brianzolo

Nato a Negrar di Valpolicella in provincia di Verona il 24 febbraio 2004, da padre italiano e madre brasiliana, a 6 anni entra a far parte del Settore Giovanile del ChievoVerona insieme al fratello Emanuel, di quattro anni più grande.

Dopo le buone prestazioni in Under 17, si mette in luce con la Primavera gialloblù, con cui colleziona 14 reti e 11 assist in 18 presenze, meritandosi il debutto in Prima Squadra nel maggio scorso.