Vignola: “Milan e Inter mi sono sembrate in affanno, la Juve può vincere lo scudetto”

Marco Macca

Intervistato da TMW, Beniamino Vignola, ex calciatore della Juventus, si è detto convinto che i bianconeri siano ancora in lotta per lo scudetto:

Allegri non parla di scudetto...

"E' stata un'annata molto difficile, partita subito male con grandi aspettative subito deluse. E' una squadra che ha mostrato grandi lacune che il mercato di gennaio ha colmato al 75%. E poi ci sono 8-9 infortunati di spessore. Quando tornano anche loro la rosa della Juve è la migliore. In Coppa Italia Inter e Milan sono apparse in affanno, chi fa più paura per il vertice è il Napoli".

La Juve con questo gioco poco accattivante può vincere lo scudetto?

"La Juve non ha mai giocato bene ed è stata una delle accuse sempre fatte a questa squadra. La prima rivoluzione post Allegri fu fatta per trovare un gioco più bello ma da lì in poi è stata una continua ricerca di identità. Credo che soprattutto ora sia più importante pensare al risultato".

(Fonte: TMW)