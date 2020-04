Vigorito: “Ingiusto annullare la stagione, si aprirebbero contenziosi. Riforme? Meno diseguaglianze economiche”

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il numero uno del club campano ha parlato della possibile ripresa e dalla promozione della sua squadra: “Sul campo l’abbiamo meritata, i 23 punti sulla terza non sarebbero mai stati colmati, non mi sentirei in colpa se non saremo promossi sul campo. Riprendere sarebbe un bene per il sistema, e nessuno potrà obiettare ai verdetti. Annullare la stagione? Sarebbe un’ingiustizia. Si aprirebbero contenziosi con ripercussioni su tutti i campionati. Meglio finire, per la regolarità. La sicurezza si ritroverà tra qualche anno, non tra qualche mese. E attenzione: il calcio è un’azienda, con un indotto e migliaia di dipendenti”.

Vigorito è un punto di riferimento a livello politico nella Lega di Serie B: “Io credo nel calcio, questa disgrazia invece di dividerci ci deve unire. Le leghe servono per diritti soggettivi, ma a livello oggettivo il calcio è uguale per tutti. La gente guarda le partite per staccare un paio d’ore, discute e sogna, non dimentichiamocelo. Serie A e B sono facce dello stesso mondo, serve interscambio. Riforme? Non è compito mio, ma se dai da mangiare al figlio più grande, non puoi non darlo al più piccolo. Al calcio serve una riduzione delle diseguaglianze economiche, giocare con le Nike o scalzi non è la stessa cosa. In porta puoi tirare bene o male, ma tutti lo devono fare con le scarpe uguali“.