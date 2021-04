Vigorito: “Superlega? 12 apostoli senza Gesù. Non vogliamo la loro elemosina”

Le parole del presidente del Benevento a proposito della Superlega ormai naufragata

Oreste Vigorito, parla all'Adnkronos del progetto Superlega ormai naufragato. Queste le parole del presidente del Benevento: "Sul modo come è stato condotto il tutto credo che bisogna soltanto sorriderci. Immaginare di uscire con un comunicato e l'indomani mattina fare un'altra cosa... Non erano nemmeno i 12 apostoli, ci mancava Gesù.... La mutualità? Non abbiamo bisogno di elemosina degli altri. E' come a Napoli i Borboni quando volevano risolvere il problema con il popolo distribuivano grano e pasta. Noi abbiamo bisogno di un sistema sano, integro, dove si riequilibrino i costi e ricavi, all'interno di un sistema che non può sparare fuochi d'artificio a mezzanotte e poi non fare colazione al mattino".

E ancora: "Abbiamo accumulato una serie di disavanzi, non solo da parte dei grandi club, ma oggi essere a -500 milioni per una società che ne fattura 500 o 700 ed quotata in Borsa non lo risolve avendo più soldi ma se i soldi che arrivano vengono spesi bene. Perché se invece di guadagnare 100, guadagni 200, ma ne spendi 300, sempre a -100 starai, ed è la spirale nel quale il calcio è andato. Colpa dei 12? No, del sistema intero. Se colpa c'è è quella di pensare di risolverlo tagliando il minimo agli altri. Avrebbero dato qualcosa in più, ma rispetto a cosa? Quale è la perdita in termini economici di tutto il sistema calcio per un fatto dl genere? Qualcuno è capace di valutarlo? Sul piano sociale poi non c'è un prezzo sui sogni della gente", ha sottolineato il presidente del Benevento.