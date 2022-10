Viktoria Plzen, Bilek: “Faremo del nostro meglio, non abbiamo niente da perdere”

Michal Bilek, tecnico del Viktoria Plzen, ai microfoni di Prime Video ha presentato la sfida di questa sera contro l'Inter: "Sarà sicuramente una partita molto difficile, abbiamo già affrontato l'Inter in casa e si sono dimostrati una squadra di altissimo livello. Ovviamente ce la metteremo tutta per provare a ottenere il miglior risultato. Noi non abbiamo niente da perdere, ma anche in questo caso rimane difficile dimostrare il nostro valore contro avversari così forti. Il nostro obiettivo è comunque di provare a fare del nostro meglio per non sfigurare in una serata così importante".