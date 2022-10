Viktoria Plzen eliminato in Coppa di Repubblica Ceca da una squadra di terza divisione

Risultato clamoroso nei sedicesimi della Coppa di Repubblica Ceca: il Viktoria Plzen, eurorivale dell'Inter in Champions League, ha perso 3-2 contro il Hlucin, club della terza serie ceca, venendo così eliminato dalla competizione. Succede tutto nella seconda parte della ripresa: ospiti in vantaggio al 70' Smekal, pochi minuti più tardi pareggia Tijani. Al 77' ancora Smekal riporta avanti il Hlucin, ma al 90' Bucha riporta il match in parità. In pieno recupero Smekal firma la sua personale tripletta e condanna il Viktoria Plzen.

Pavel Bucha, centrocampista del Viktoria Plzen, non cerca scuse: "Per noi è una grande delusione. Non volevamo uscire subito così, volevamo andare avanti in questa competizione e vincere la coppa. Purtroppo non ci siamo riusciti. Siamo stati apatici nei momenti decisivi, sia in fase offensiva che in quella difensiva. Abbiamo offerto loro delle possibilità e loro ci hanno puniti immediatamente. Al contrario, noi abbiamo fallito le nostre occasioni".