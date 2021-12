Villar, esperienza finita a Roma. Mourinho cerca altro: Inter e Valencia alla finestra

Il centrocampista della Roma non trova spazio con il tecnico portoghese e potrebbe essere un'opzione per l'Inter in mediana

"Con Mourinho è praticamente sparito dai radar. Troppo poco incline al calcio che piace all’allenatore portoghese, troppo poco portato al contrasto, alla cura della fase difensiva, alla lotta ed al duello in mezzo al campo. Lì, in quella zona nevralgica, Mourinho predilige tutt’altro tipo di giocatore. Tanto che la Roma aveva già provato a darlo via – invano – nel corso della scorsa estate. Villar invece è voluto restare e ha finito con raccogliere le briciole. Che poi vuol dire appena 6 presenze, tutte in Conference League e senza mai finire neanche una partita (tra l’altro, partendo titolare solo in due occasioni, nella vittoria casalinga con il Cska Sofia e nel disastro di Bodo). In campionato, invece, Gonzalo non ha accumulato neanche un minuto, mai chiamato in causa. Ecco perché andrà via, se non a gennaio sicuramente a giugno. Il rapporto è oramai reciso anche con la piazza, Inter e Valencia sono alla finestra", riporta La Gazzetta dello Sport.