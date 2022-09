Villas-Boas: “Chelsea? Da scrivere un’autobiografia scioccante! Volevano Alvaro Pereira…”

"Non abbiamo chiuso la trattativa per Modric all'inizio della stagione. Se l'affare Modric non fosse stato chiuso, c'era l'affare Joao Moutinho da fare. Questa era la promessa di Roman Abramovich a quel tempo. Moutinho è arrivato in Premier League anni e anni dopo che ci avevo provato – proponendolo sia al Chelsea che al Tottenham – e tutti hanno visto il giocatore che è. Pensavo che avessimo concluso l'accordo con Modric e la stagione successiva è finito al Real Madrid. Poi l'affare Moutinho doveva essere fatto con il Porto, ma il problema per il Chelsea era chiudere per il terzino sinistro del Porto, Alvaro Pereira, poi non arrivato. Falcao era un altro che stava per arrivare, ma poi c'era Didier Drogba che non riusciva a decidere se voleva andarsene o meno a gennaio. Poi Marina Granovskaia voleva Carlos Tevez e improvvisamente non voleva più Tevez. Quindi, sai, gestioni e cattive gestioni che sono tipici all'interno di quell'organizzazione. Ci sono molte cose in quella stagione che meritano una di quelle autobiografie scioccanti in Inghilterra che raggiungono il primo posto nelle classifiche dei libri più venduti".