Vinicius: “Inter? Siamo la miglior squadra al mondo. Lotteremo per vincere tutto”

Le parole del brasiliano ad AS: "I giocatori qui sono vincenti e vogliamo tornare a farlo. I tifosi ci credono"

Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di AS, Vinicius Junior, attaccante classe 2000 del Real Madrid, ha parlato così in vista della sfida di Champions League contro l'Inter del perché le altre squadre temano i Blancos a livello europeo: "Questo accade perché siamo la migliore squadra del mondo, i giocatori qui sono vincenti e vogliamo tornare a farlo. I tifosi ci credono. Lotteremo duramente per cercare di vincere tutto".