Viscidi: “Casadei? Si inserisce meglio di Barella. Chelsea? Lì hanno…”

«Il Chelsea farebbe un grande investimento quindi crede del ragazzo, come l’Ajax con Lucca o a suo tempo il Psg con Verratti. Io sono contento quando un nostro giovane è richiesto all’estero. Del G7 del calcio europeo, siamo il movimento che ha il minor numero di Under 21 all’estero. Finalmente un’inversione di tendenza che ci aiuterà a uscire dal nostro provincialismo. Se il nostro calcio fa fatica è perché non siamo internazionali nel modo di vivere il calcio: nell’intensità, anche nello spirito di giocare con meno preoccupazione della fase difensiva. È un primo passo verso una europeizzazione dei vivai italiani. Questi giocatori torneranno migliori. Quindi complimenti a tutti i ragazzi che accettano di andare a giocare fuori».

«I nostri allenatori sono giudicati solo per il risultato. Quindi lavorano per quello e non rischiano con i giovani. Se i club ragionassero come aziende, chiederebbero anche di sviluppare giocatori. La colpa è delle società che non fanno impresa. Casadei giocherà nel Chelsea? Non lo so, ma lì hanno le seconde squadre: un bel ponte, aiutano a tenere il ritmo».