Visnadi: “Inter, Conte per dopo Inzaghi? Se vogliamo credere nelle favole…”

“C’è chi pensa a Conte per il dopo Inzaghi, e ipotizza suggestivi scenari di mercato, ma forse dimentica perché Conte è finito a Londra. Quel suo rompere il contratto con un anno di anticipo perché la situazione economica del club non garantiva più prospettive di successo: due anni dopo, se la situazione è cambiata, l’ha fatto solo in negativo e il mercato estivo da fare senza soldi sarà tutt’altro che semplice. Sarebbe davvero curioso che un club che gli ha pagato una buonuscita di 7,5 milioni lo richiamasse per affidargli una squadra più debole. Se non sarà Inzaghi, e il rischio c’è, il prossimo allenatore dell’Inter avrà un profilo differente: tante idee e meno medaglie, cioè meno pretese. Se poi vogliamo credere alle favole, contenti tutti”.