Visnadi: “Futuro Lukaku? Due opzioni. Ma è già scritto nei fatti che…”

Su calciomercato.com, il direttore Gianni Visnadi ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku: “Chiedersi oggi se Lukaku resterà all’Inter oltre giugno, non ha senso e soprattutto non ha risposta. Ma è già scritto nei fatti che non ci resterà alle stesse attuali condizioni, che finora si stanno rivelando molto più favorevoli al Chelsea di quanto si pensasse in estate. Per almeno uno dei 5 anni in cui hanno messo Big Rom a contratto, grazie all’operazione nostalgia dell’Inter, i londinesi si sono risolti il problema.