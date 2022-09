Visnadi: ”Handanovic non era e non è il problema. Cambi al 30′? Bastoni quest’anno…”

'''Ero uno dei primi a dire che il problema non era Handanovic e ora si vede che non lo è. E non lo è nemmeno la difesa adesso. L'Inter ha fatto 13, dopo 7 partite l'anno scorso ne aveva fatti 22. E' tutta la squadra che non c'è più, in questa fase l'Inter si è sicuramente smarrita''.

''Non è semplice, io ho un'idea personalissima. Bastoni è uscito perchè non ne stava prendendo una. E non è la prima volta quest'anno ed è stato fuori per scelta tecnica. Dentro le scelte di Inzaghi, c'è una condizione non ottimale dei giocatori. Sempre in ritardo, anche nel derby hanno patito dal punto di vista fisico. Inzaghi sicuramente ha un po' smarrito delle certezze dell'anno scorso, domenica ha esagerato con 4 terzetti difensivi in 90'. Anche le fasce, chi è il sostituto di Perisic? Non si è ancora capito. Gosens è stato pagato 25 mln, l'errore nasce lì. Se è Gosens, giochi Gosens. Ha giocato anche Dimarco e poi Darmian, già in 3''