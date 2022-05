Visnadi: “Inter, Lautaro via solo così. Darmian e D’Ambrosio titolari perché…”

Il noto giornalista ha parlato così del futuro di Paulo Dybala e delle scelte di casa Inter per la finale di Coppa Italia

In diretta a Sky Sport, il direttore di Calciomercato.com Gianni Visnadi ha parlato così del futuro di Paulo Dybala e delle scelte di casa Inter per la finale di Coppa Italia: “La Juve un giocatore della classe di Dybala non ce l’ha. Se hanno deciso così, ne prenderanno uno migliore o più funzionale ecco. La Juve comunque dovrà sostituirlo e sarà necessario spendere. La scelta è tecnica, non economica. Poi ci spiegheranno perché l’hanno fatto.

L’Inter continua ad avere problemi di bilancio, il prossimo mercato lo dovrà autofinanziare. Un giocatore di valore sarà ceduto. Da quando si è sbloccato, Lautaro ha fatto cose mai fatte: un leader totale con gol e atteggiamento. Se può servire per portare denaro per rinforzare in modi la squadra, è una operazione che sarà valutata dalla società. Allo stato attuale non c’è l’offerta che può far girare la testa a Marotta. Deve essere l’offerta che non si può rifiutare”.