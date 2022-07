Visnadi: “Inter rinforzata come mai negli ultimi 10 anni. E tra i milanisti c’è…”

Intervenuto tra le colonne di Calciomercato.com. Gianni Visnadi , giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter: " L’Inter ha sommato alla squadra arrivata seconda in volata, Lukaku e Asslani, Onana e Mkhitaryan, più Bellanova. A oggi ha perso solo Perisic, ma avrà Gosens a tempo pieno. Non ci sono dubbi che sia decisamente più forte, in questo momento anche più forte della squadra che con Conte ha vinto lo scudetto (mancano Hakimi e Perisic, ma in compenso ci sono Miki e Calha, i vice di Handanovic e Brozovic, più Dumfries e Gosens).

Certo, poi arriverà anche per l’Inter il momento delle cessioni (indispensabili per fare quadrare il bilancio) e per il Milan l’ora degli acquisti. C’è una piccola parte miope della tifoseria rossonera che non vuole riconoscere meriti a Beppe Marotta, probabilmente solo per ottusa questione di maglia. La situazione economica dell’Inter è certamente la più delicata di tutte, eufemismo, eppure tra prestiti e pagherò l’Inter si è rafforzata come mai aveva fatto negli ultimi anni. Dirlo non significa negare i problemi. Fosse arrivata l’offertona per Martinez, il più forte giocatore dell’Inter, Dybala sarebbe già nerazzurro e Skriniar non dovrebbe essere ceduto. E Inzaghi avrebbe avuto in ogni caso una squadra più forte di quella allenata il primo anno".