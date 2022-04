Visnadi: “Inzaghi va difeso anche senza scudetto. Le vedove di Conte…”

Il giornalista difende il tecnico nerazzurro nonostante qualche errore commesso in questa stagione

Gianni Visnadi, direttore di Calciomercato.com, difende Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro è finito sulla graticola dopo gli ultimi risultati deludenti dell'Inter. "Simone Inzaghi non è esente da errori in questa stagione a doppia velocità dell’Inter, ma da qui a farne il responsabile dell’eventuale mancato scudetto-bis, con tanto di lettera di benservito a fine stagione, ce ne corre. Eppure per le vedove di (re) Conte non ci sarebbe altra soluzione possibile per giustificare la mancata seconda stella. La sfida diretta con la Juventus diventa quindi bivio importante per l’Inter e decisiva per Inzaghi, mentre ci sembrerebbe più equo l’esatto opposto: capitale per la squadra, che se non vince vede la concorrenza scappare, delicata per l’allenatore, che deve dimostrare di saper riprendere la rotta giusta".