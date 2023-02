Visnadi: “C’è una differenza di fondo tra i casi Juventus e Manchester City”

"Quello che succederà alla Juventus è già molto più chiaro. Proverà ad annullare la sentenza per la penalizzazione al CONI, ma poi subirà un altro processo sportivo con le stesse prove che hanno determinato la prima condanna. Penso che la Juventus rischi molto. Non sappiamo quanto rischi il Manchester City. C’è una differenza di fondo, il City è stato denunciato dalla Lega, mentre la Juventus dalla Procura. Pare non ci siano regole scritte su cosa rischia il Manchester City, è una situazione molto complicata che merita di essere seguita come all’estero seguono quella della Juventus, ma non mi sentirei di mischiarle”.