Visnadi: “Ricorso Inter? Sentenza già scritta. Ma è stato un aiuto per Inzaghi”

Intervenuto su calciomercato.com, Gianni Visnadi, ha analizzato così il ricorso dell'Inter, respinto dal Collegio di Garanzia del CONI

"Il Collegio di Garanzia del Coni si è espresso e ha finalmente posto la parola fine alla querelle dei ricorsi sulle partite non disputate a inizio 2022 per le decisioni prese dalle Asl in merito ai casi covid di alcune delle squadre di Serie A. Bologna-Inter e Atalanta-Torino si dovranno giocare nelle date rispettivamente del 27 aprile e 11 maggio. La sentenza, però, era già scritta e la strategia dei ricorsi non è servita a nient'altro che non a dilazionare calendario e impegni agevolando oggi il lavoro di Inzaghi. Dettagli non da poco, ma almeno, finalmente, guardando la classifica non avremo più asterischi a corredarla".